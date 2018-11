Brasil/Eleições

A secretária-executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) disse hoje desejar que o Presidente eleito brasileiro, Jair Bolsonaro, reforce o envolvimento do Brasil na organização lusófona e que este "continue a ser um membro ativo".

"Eu só posso desejar que, com a nova administração do Brasil, a colaboração, a participação, o envolvimento do Brasil na CPLP possam sair mais reforçados", bem como "os laços de amizade, de cooperação e de solidariedade que sempre existiram entre os povos", afirmou à Lusa a secretária-executiva da comunidade lusófona, Maria do Carmo Silveira.

Questionada se antevê um distanciamento do Brasil, presidido por Jair Bolsonaro a partir de 01 de janeiro de 2019, da CPLP, a secretária-executiva escusou-se a fazer "comentários precipitados".