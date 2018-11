Actualidade

José Monteiro é pastor, conhece como ninguém o sítio da Penascosa, no Vale do Côa, que percorre há mais de 35 anos, e está seguro ao afirmar que o recente achado arqueológico é uma cabra na pedra de xisto.

"Para mim, o que está ali gravado é uma cabra. Mas só com boa luz é que se poderá ver melhor e sempre à medida que o sol vai rodando. Acredito que poderá haver mais gravuras debaixo da terra, porque o nível do terreno foi crescendo devido às cheias do rio Côa", justificou o pastor à Lusa.