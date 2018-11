Actualidade

A realização no domingo da maratona do Porto vai condicionar a partir de sábado o estacionamento de viaturas na Via do Castelo do Queijo e, no dia da prova, implicar diversos condicionamentos e cortes temporários de trânsito.

Segundo a informação disponibilizada no 'site' da Internet da Câmara Municipal do Porto, durante todo o fim de semana estará proibido ou condicionado, conforme sinalização no local, o estacionamento em ambos os arruamentos laterais da Via do Castelo do Queijo.

No dia da prova, que arranca às 09:00 de domingo, haverá corte total da Via do Castelo do Queijo (entre as 00:00 e as 16:00) e da Estrada Interior da Circunvalação, no troço compreendido entre a praça Cidade do Salvador e a rua da Vilarinha (entre as 05:00 e as 16:00).