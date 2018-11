Actualidade

O português José-Filipe Lima subiu hoje ao terceiro da Grand Final do Challenge Tour de golfe, ao terminar a segunda volta com 66 pancadas, marca apenas superada pelo líder da competição.

Lima, que subiu 10 lugares na classificação e segue empatado com os franceses Victor Perez e Romain Langasque, entregou um cartão com seis pancadas abaixo do par, ao marcar nove 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).

José-Filipe Lima e os dois franceses seguem com um agregado de 136 pancadas, apenas mais uma do que os líderes, o norte-americano Sean Crocker e o espanhol Arnaus Adri.