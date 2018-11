Actualidade

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, desvalorizou hoje o atual momento do Benfica e garantiu que vai visitar a Luz sexta-feira, em jogo da nona jornada da I liga portuguesa em futebol, com o objetivo de ganhar.

"Estamos focados naquilo que podemos fazer. Acho que isso (derrota do Benfica frente ao Belenenses por 2-0) não vai pesar. Se fizermos uma análise muito fria, o Benfica perdeu por 2-0, mas podia ter ganho por 5-2. O Benfica continua a ser uma equipa forte e competitiva. Não vamos valorizar o momento do Benfica, mas sim o que podemos fazer no jogo. Temos de aproveitar o que fazemos de bom no campo e temos o objetivo de ganhar", disse o técnico.

Ivo Vieira, que falava aos jornalistas na habitual antevisão à partida e em dia de 80.º aniversário do Moreirense, lembrou que os 'encarnados' lutam para ser campeões, vão jogar no seu estádio, pelo que deverão criar "muitas dificuldades" e podem até encarar o jogo "em termos motivacionais" como "bom para mudar o rumo dos acontecimentos".