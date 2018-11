Actualidade

A Espanha confirmou hoje a conquista do seu sexto título de campeã europeia feminina de hóquei em patins, ao aumentar a vantagem para 4-2 face a Portugal, na conclusão dos últimos 1.45 minutos do jogo da sétima jornada.

A formação espanhola repetiu os troféus de 1995, 2009, 2011, 2013 e 2015, depois de cumprida a parte final do jogo interrompido a 13 de outubro, na Mealhada, por uma falha de energia, na sequência do furacão Leslie, quando vencia por 3-2.

No pouco tempo que restava para cumprir o encontro, as espanholas ainda marcaram um golo, a 29 segundos do final, por intermédio de Ana Casarramona, de livre direto, na sequência da 15.ª falta da formação lusa.