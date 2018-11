Actualidade

O eclesiástico que liderou a denúncia de presumível blasfémia contra a cristã Asia Bibi recorreu hoje da decisão de absolvição para o Supremo Tribunal paquistanês.

O clérigo Qari Mohamed Salam argumentou que a absolvição da cristã, que tinha sido detida em 2010 e condenada à morte, "não segue a jurisprudência" destes casos, nem as normas islâmicas, segundo a agência noticiosa Efe.

Salam quer ainda que o caso seja revisto no Tribunal de Recurso da Sharia, um departamento que avalia se as decisões seguem a jurisprudência islâmica, e que avance uma decisão para proibir a saída de Asia Bibi do Paquistão enquanto são examinados os recursos.