Síria

O ministro turco da Defesa, Hulusi Akar, disse hoje que as patrulhas turco-norte-americanas que vão controlar a cidade síria de Manbij começaram hoje.

As patrulhas fazem parte de um plano para amenizar as tensões entre os dois aliados, definido em junho, depois de os turcos exigirem a retirada da milícia curda apoiada pelos Estados Unidos que libertou Manbij do grupo autointitulado Estado Islâmico em 2016.

Os Estados Unidos e os turcos têm realizado patrulhas independentes ao longo da linha da frente e as patrulhas conjuntas são consideradas uma maneira de conter a violência potencial entre os vários grupos ativos na região.