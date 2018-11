Tancos

O líder do PSD defendeu hoje que só no fim da investigação judicial ao "caso de Tancos" e face aos resultados que a comissão de inquérito for produzindo se poderá avaliar se o processo originará "uma crise" política.

"Quando a investigação no patamar judicial terminar e depois quando a comissão parlamentar, de perfil político, for produzindo resultados vamos naturalmente ter um conhecimento total daquilo que aconteceu. E esse conhecimento total pode ou não originar uma crise, tudo depende do que se vier a conhecer", declarou.

O líder do PSD falava aos jornalistas à margem de uma iniciativa do partido designada "Universidade da Europa", em Lisboa, após instado a comentar as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre uma hipotética crise política em resultado do caso de Tancos.