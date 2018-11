Brasil/Eleições

O juiz Sérgio Moro afirmou hoje ter aceitado o convite do Presidente eleito do Brasil para o cargo de ministro da Justiça para afastar o risco de retrocesso no combate à corrupção no país.

"Fui convidado pelo Sr. Presidente eleito [Jair Bolsonaro] para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública na próxima gestão. Após reunião pessoal na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitei o honrado convite", disse em comunicado o juiz do processo Lava Jato, que levou à prisão do ex-Presidente Lula da Silva.

"A perspetiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito pela Constituição, pela lei e pelos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior", acentuou Moro.