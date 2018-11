Actualidade

A ascensão do populismo é um problema do Ocidente, e não apenas europeu, e resulta da globalização e da digitalização, que criaram um sistema próximo da democracia direta, defendeu hoje em Lisboa o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel.

"Penso que é errada a análise que vejo por todo o lado, especialmente na Europa, de que a crise política tem a sua origem na própria União Europeia, nos seus partidos, nas suas instituições, [...] numa ideia um pouco imperial e um pouco federal da Europa", disse Rangel a uma audiência de estudantes portugueses e espanhóis reunidos em Lisboa para a "Escola Europa", organizada pelo Partido Popular Europeu (PPE), de que é vice-presidente.

Segundo Rangel, a ascensão do populismo decorre de "duas tendências do início do século XXI que mudaram as sociedades e o espaço público", "a globalização e a digitalização".