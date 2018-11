Actualidade

As Nações Unidas lamentaram hoje os poucos avanços na luta contra a subnutrição na região da Ásia-Pacífico, devido à pobreza, desigualdade e alterações climáticas, especialmente na infância.

"A região da Ásia-Pacífico alberga mais da metade das pessoas subnutridas do mundo", disse a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês), numa declaração conjunta com outras agências da ONU.

A FAO lamentou o "progresso lento" contra a desnutrição e a obesidade, apesar de décadas de crescimento económico na região, e exortou os países a aumentarem os esforços para acabarem com todas as formas de desnutrição até 2030, um objetivo alinhado com os compromissos da ONU.