Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, prometeu medidas para apoiar o desenvolvimento do setor privado no país, incluindo redução da carga fiscal ou facilitação no acesso ao crédito, informou hoje a imprensa estatal.

Xi teve na quinta-feira um raro encontro com representantes das maiores firmas privadas chinesas, incluindo os gigantes da Internet Baidu e Tencent. Na reunião estiveram ainda presentes os vice-primeiros ministros chineses Han Zheng e Liu He.

"Estou hoje aqui para vos dar confiança", assegurou o líder chinês. "Nos últimos quarenta anos, o setor privado converteu-se numa força indispensável do desenvolvimento da China", disse.