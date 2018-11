Actualidade

O ex-diretor do Museu de Serralves, João Ribas, é um dos candidatos do concurso para comissariar a representação de Portugal na Bienal de Arte de Veneza 2019, cujo resultado deverá ser conhecido a 09 de novembro, segundo fonte oficial.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Direção-Geral das Artes (DGArtes), organismo do Ministério da Cultura responsável pelos concursos de apoio às artes, indicou que o concurso "está em fase de análise de resultados provisórios" relativa aos seis candidatos, sem adiantar mais pormenores.

Contactadao pela agência Lusa, o ex-diretor artístico do Museu de Serralves, no Porto, confirmou que se candidatou, mas escusou-se a fazer mais comentários até os resultados do concurso serem anunicados oficialmente.