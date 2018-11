Actualidade

O golfista português José-Filipe Lima caiu hoje do terceiro para o sétimo lugar da Grand Final do Challenge Tour de golfe, ao somar 71 pancadas (uma abaixo do par) na terceira volta.

Em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, o olímpico português entregou um cartão com cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima), para um total de 207 pancadas (nove abaixo).

José-Filipe, que ficou a sete pancadas do líder, o espanhol Adri Arnaus, fez a sua pior volta na prova, depois de ter marcado 70 pancadas (duas abaixo do par) no primeiro dia e 66 (seis abaixo) no segundo.