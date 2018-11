Actualidade

O Governo angolano estima arrecadar mais de 440 milhões de euros em 2019 com a introdução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em Angola, adiada entretanto para julho, mas sem descartar um novo adiamento nos prazos.

A informação consta do relatório de fundamentação da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, que estará em discussão e votação até 15 de dezembro na Assembleia Nacional, com o Governo angolano a apontar a introdução do IVA - inicialmente prevista para 01 janeiro próximo - como uma das estratégias de consolidação fiscal.

"Um segundo adiamento no calendário da implementação do IVA, ainda que para o II semestre de 2019, implicará menor arrecadação de receitas do que as previstas no orçamento, implicando um agravamento das necessidades de financiamento", lê-se no relatório de fundamentação do OGE.