Tancos

O PSD quer saber se o ministro da Administração Interna teve conhecimento do caso de Tancos, face às notícias do envolvimento da GNR no alegado encobrimento na recuperação do material militar furtado, foi hoje anunciado.

Numa pergunta ao Ministério da Administração Interna (MAI), entregue no parlamento, o líder parlamentar do PSD Fernando Negrão e o deputado Carlos Peixoto querem saber se Eduardo Cabrita "teve, em algum momento, conhecimento dos contornos da operação que levaram ao encobrimento do desaparecimento das armas de Tancos".

Os sociais-democratas argumentam que "foi tornado público" do alegado envolvimento de militares da GNR, na tutela do MAI, nomeadamente de Loulé, na "operação que levou ao encobrimento do roubo do material de guerra".