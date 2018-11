Actualidade

O jovem surfista português Afonso Antunes qualificou-se na quinta-feira para as meias-finais do campeonato do mundo de surf de juniores, na Califórnia, sendo o único atleta luso ainda em prova no quadro principal.

No sexto dia de competição, Diogo Martins e Joaquim Chaves, apesar de ficarem perto do acesso às meias-finais, não conseguiram acompanhar o atual campeão nacional de sub-18.

Nas repescagens, Salvador Couto e Gabriela Dinis são os jovens lusos que ainda se mantêm em prova e seguiram para a quinta ronda, ao contrário de Guilherme Ribeiro, Mafalda Lopes, Francisca Veselko, Mariana Garcia e Carolina Santos, que ficaram pelo caminho.