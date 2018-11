OE2019

O Governo disse hoje que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) "não percebeu e achou estranho" o procedimento usado no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), justificando que os valores se referem a "tetos máximos de despesa".

"Este ajustamento é feito todos os anos em todos países" da União Europeia e "só porque foi feito este ajustamento a UTAO não percebeu [o procedimento usado no OE2019] e achou estranho", disse o secretário de Estado do Orçamento, João Leão, que falava na Conferência Anual da Ordem dos Economistas, em Lisboa.

Em causa está o parecer divulgado no final de outubro, no qual a UTAO divulgou ter encontrado uma diferença de 590 milhões de euros nas contas do Ministério das Finanças.