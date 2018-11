Actualidade

Doentes deprimidos com elevados níveis de ácido úrico no sangue poderão estar em vias de desenvolver doença bipolar, de acordo com um estudo de vários médicos psiquiatras do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) divulgado hoje.

"Uma investigação portuguesa, publicada recentemente na prestigiada revista científica internacional 'Bipolar Disorders', mostrou que doentes internados por depressão com níveis altos de ácido úrico no sangue apresentam maior risco de progressão para uma outra doença psiquiátrica, a chamada 'doença bipolar'", refere um comunicado do CHUC enviado à agência Lusa.

Pedro Oliveira, um dos autores citado na nota, salienta que "este achado inovador, apesar de necessitar de maior investigação, poderá revolucionar a abordagem e tratamento dos doentes deprimidos".