Actualidade

O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, é o futebolista com mais seguidores nas várias redes sociais mais relevantes, aponta um estudo da consultora alemã Result Sports, que coloca Pepe e Fábio Coentrão no 'top 100'.

Entre Instagram, Facebook e Twitter, Ronaldo é seguido por mais de 337 milhões de pessoas, muito acima do segundo classificado, o brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain), com 206 milhões, e do terceiro, o argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que chega a 190 milhões de pessoas mesmo não tendo conta no Twitter.

No quarto lugar está o colombiano ex-FC Porto James Rodríguez, atualmente a jogar nos alemães do Bayern Munique, com 90 milhões de pessoas, num 'top' que coloca o brasileiro ex-Benfica David Luiz no 15.º posto.