Actualidade

O álbum "Praça do Comércio", de Júlio Pereira, composto por temas originais, aos quais o músico juntou uma versão de "Índios da Meia-Praia", de José Afonso, venceu o Prémio José Afonso/2018, foi hoje anunciado.

"O júri do Prémio José Afonso (PJA) deliberou - por unanimidade - atribuir o PJA 2018 ao CD 'Praça do Comércio', de Júlio Pereira, e ainda uma Menção Honrosa ao CD 'Fitxadu', de Sara Tavares, sendo esta a primeira atribuição de uma menção honrosa, como previsto no novo regulamento do PJA, em vigor desde esta edição", lê-se no comunicado divulgado pela câmara da Amadora, promotora do galardão.

"Praça do Comércio" é feito de várias parcerias e com dois instrumentos como protagonistas: o cavaquinho e a braguinha.