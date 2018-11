Actualidade

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que se vai reunir com o embaixador da República Popular da China em Brasília na próxima semana porque espera que o seu Governo possa fazer negócios com todos os países mundo, sem distinção ideológica.

"Na próxima semana vou me encontrar com o embaixador chinês. Quero continuar a fazer negócios com o mundo inteiro, sem distinção ideológica" disse Bolsonaro numa conferência de imprensa na noite de quinta-feira no Brasil, hoje de madrugada.

Até agora, o vencedor das eleições presidenciais explicou que as reuniões realizadas no Rio de Janeiro com os embaixadores dos Estados Unidos e da Espanha foram limitadas a "conversas cerimoniais".