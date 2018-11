Actualidade

A "linha vermelha" quando se lida com populistas "são os valores" - democracia, liberdade, Estado de Direito - e Alexander Stubb, pré-candidato do Partido Popular Europeu (centro-direita) à presidência da Comissão Europeia, assegura que não está disposto a comprometê-los.

"Estou preparado para defender valores, tentar e perder, mas não para comprometer os meus valores. É tão simples quanto isso", afirmou numa entrevista à Agência Lusa, em Lisboa.

Stubb respondia a uma pergunta sobre a discussão no PPE em relação à permanência do Fidesz, o partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, no grupo político, depois de, em setembro, o Parlamento Europeu ter aprovado a abertura de um inquérito para sancionar a Hungria por violações dos valores europeus