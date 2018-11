Actualidade

O guitarrista Hugo Ferreira é o único português na final do concurso do Festival Internacional de Guitarra Tübingen, que se realiza no dia 10 de novembro, na Alemanha.

Hugo Ferreira, de 24 anos, é natural de Leiria e foi selecionado para o concurso dedicado ao compositor mexicano Manuel Ponce, juntamente com intérpretes da Coreia do Sul, Reino Unido, Israel, Tailândia, Alemanha, China e Sérvia.

Atualmente a terminar o mestrado em música na Hochschule für Musik Franz Liszt, em Weimar, na Alemanha, o guitarrista encara a participação no concurso com expectativas elevadas.