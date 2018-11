OE2019

A gratuitidade dos manuais escolares vai custar mais de 160 milhões de euros no próximo ano, altura em que será alargada a todos os alunos do ensino obrigatório das escolas públicas, revelou hoje o ministro da Educação.

Durante a discussão na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que está a decorrer no parlamento, o ministro Tiago Brandão Rodrigues avançou que a medida do Governo de oferecer os manuais e acesso às licenças digitais aos alunos do 1.º ao 12.º ano representam um "investimento de mais de 160 milhões de euros".

Tiago Brandão Rodrigues sublinhou que a decisão é "a concretização de uma obrigação republicana para com todos os seus cidadãos" e que representa para muitos cidadãos deixar de ter "uma despesa muitas vezes equivalente a um dos seus salários mensais".