Web Summit

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa marcaram nova greve para quinta-feira, o último dia da cimeira de inovação e tecnologia Web Summit, disse hoje à agência Lusa a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).

"Confirmo, já foi entregue o pré-aviso", afirmou o coordenador José Manuel Oliveira, apontando que a paralisação terá os mesmos moldes da de terça-feira, que terá lugar já no decorrer da Web Summit.

A greve será parcial e vai levar à paragem do metro entre as 06:00 e as 09:30, explicou o coordenador.