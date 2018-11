Actualidade

A investigadora Maria José Moura, responsável pela criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, em 1986, morreu hoje, em Lisboa, aos 81 anos, anunciou a Direção-Geral do Livro, Arquivo e Bibliotecas (DGLAB).

Maria José Moura "era considerada, por muitos, a 'mãe' da Rede de Bibliotecas Municipais", lê-se no comunicado que refere "as diversas homenagens que lhe foram feitas, em Portugal e no estrangeiro, [que] reconheceram a mulher que serviu a causa das bibliotecas durante toda a vida".

Em 2016, em entrevista à agência Lusa, Maria José Moura afirmou: "Na biblioteca não precisa de gastar um tostão! É um dos poucos locais a que as pessoas têm direito a recorrer, não é um favor que lhe estão a fazer, é dinheiro que vem dos seus impostos", disse, recordando que, 30 anos depois da criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) ainda era preciso conquistar os portugueses para a utilização destes espaços de leitura.