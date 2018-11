Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 02 nov (Lusa) - O Benfica sofreu hoje a segunda derrota consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao perder em casa com o Moreirense, por 3-1, no jogo de abertura da nona jornada.

Os 'encarnados' ainda se adiantaram no marcador, por Jonas, aos dois minutos, mas Chiquinho (05), Pedro Nuno (16) e Loum (36) deram o triunfo aos minhotos.

O Benfica, que jogou com menos um desde os 77 minutos, por expulsão de Jardel, mantém-se no terceiro lugar, com 17 pontos, menos um do que FC Porto e Sporting de Braga, os mesmos de Rio Ave e mais um do que o Sporting, enquanto o Moreirense subiu a sétimo, com 13. (CORRIGE A DIFERENÇA DO BENFICA PARA O RIO AVE E PARA O SPORTING)