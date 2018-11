Actualidade

O ex-líder dos Pink Floyd, Roger Waters, pediu na sexta-feira à população que não vote em "neofascistas como (Jair) Bolsonaro e (Donald) Trump", numa conferência em Montevideu onde também criticou duramente Israel.

"Donald Trump? Não me atrevo a perder o meu precioso fôlego com esse cretino", afirmou o músico britânico, questionado sobre a decisão do Presidente norte-americano de transferir a embaixada de Israel para Jerusalém.

Waters falava na conferência "Palestina e os direitos humanos hoje", na capital do Uruguai, onde tem hoje previsto um concerto.