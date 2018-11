Actualidade

O Presidente da República Dominicana, Danilo Medina, inaugurou hoje a embaixada do país em Pequim, na sequência do estabelecimento das relações diplomáticas com a China, no passado dia 01 de maio.

A cerimónia contou com a presença dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, Miguel Vargas e Wang Yi.

Na primeira visita oficial de um Presidente dominicano ao gigante asiático, esta sexta-feira, Medina reuniu-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, e juntos assinaram vários acordos de cooperação bilateral, no âmbito do comércio, educação e finanças.