Web Summit

A terceira edição da Surf Summit, evento que antecede a cimeira tecnológica Web Summit, decorre este fim de semana na Ericeira, permitindo aos participantes o convívio e a aprendizagem com atletas profissionais como o surfista Tiago Pires.

Este evento é o aperitivo para a onda digital que vai invadir Lisboa a partir da próxima segunda-feira, e conta com altos quadros de cerca de uma centena de empresas dos mais variados lugares do mundo que, antes de participarem na Web Summit, vão aproveitar as atividades ao ar livre na vila piscatória localizada a cerca de 50 quilómetros da capital portuguesa.

É que, além do surf, os participantes também podem experimentar o 'stand up paddle' (SUP), as bicicletas de todo o terreno (BTT), as caminhas e o yoga que estão contemplados entre as atividades oferecidas aos responsáveis de entidades tão variadas como o Citibank, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, a Microsoft, a SAP, a Universidade de Columbia ou o Youtube.