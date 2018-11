Actualidade

Ondas e gaivotas entram no auditório do Instituto Ibero-Americano de Berlim, transformando-o no "Mar Português". Este é um dos vários poemas de Fernando Pessoa recitados por Vasco Esteves e musicado por Daniel Pircher.

Ainda antes de se ouvir a voz de Vasco Esteves, já o som do mar enrola o público, porque "não há nada mais português que o mar", desabafa o ator português. É uma espécie de introdução a uma iniciativa que junta leitura, música, sons e "qualquer coisa" de teatro.

A viver em Berlim há praticamente cinco décadas, conta que as leituras de Fernando Pessoa começaram "mais ou menos por acaso", em 2013. Depois, Vasco Esteves decidiu acrescentar outro toque.