O presidente do Sporting, Frederico Varandas, revelou hoje que o substituto de José Peseiro como treinador da equipa de futebol do Sporting "está escolhido", mas só será anunciado após a desvinculação do seu atual.

"O futuro treinador do Sporting está escolhido, está acertado com ele. Não posso dizer quem é porque falta acertar a rescisão com o clube com o qual está a trabalhar", disse Frederico Varandas à partida da comitiva 'leonina' para os Açores, onde no domingo defronta o Santa Clara para nona jornada da I Liga.

O presidente do Sporting adiantou que "houve um interesse real" na contratação de Leonardo Jardim, antigo técnico do clube, mas que "nunca chegou a ser opção", porque o treinador que rescindiu recentemente com o Mónaco "não pretende regressar a Portugal a curto prazo".