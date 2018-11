Actualidade

O treinador do Santa Clara, João Henriques, rejeitou hoje que "o Sporting esteja num momento menos positivo" e salientou que o clube lisboeta teve na semana passada a melhor exibição na I Liga de futebol até ao momento.

"Nem concordo muito que o Sporting esteja num momento menos positivo. Sim, pela questão de sair um treinador e estar agora com um treinador interino e não se saber aquilo que vai acontecer no futuro, apenas isso", observou o técnico do Santa Clara, em conferência de imprensa junto à lagoa das Sete Cidades, espaço emblemático dos Açores.

João Henriques, que antecipou o encontro entre o Santa Clara, um dos clubes sensação da I Liga, e o Sporting, marcado para domingo, defendeu que a equipa lisboeta obteve mesmo a exibição mais conseguida na ronda anterior, no triunfo por 3-0 sobre o Boavista.