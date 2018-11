Actualidade

A seleção portuguesa feminina alcançou hoje o terceiro lugar no campeonato do mundo de Padel, que terminou hoje em Assunção, no Paraguai, onde a equipa masculina concluiu a sua participação em quinto.

A formação feminina, que passou a fase de grupos em primeiro lugar, bateu hoje a Itália por 2-1, para alcançar a terceira posição e repetir 2014 (Maiorca), depois do título europeu de 2015 e de há um ano ter sido vice-campeã, atrás da Espanha.

No Paraguai, a seleção nacional só cedeu perante a Argentina, nas meias-finais, falhando, assim, a qualificação para a final, que será disputada por Espanha e a equipa 'albi-celeste', numa reedição do encontro decisivo de há dois anos, na Quinta da Marinha.