O FC Porto isolou-se hoje provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 no reduto do Marítimo, em encontro da nona jornada, disputado no Funchal.

O brasileiro Otávio, aos 70 minutos, três depois de saltar do banco, e o maliano Moussa Marega, aos 73, nove após desperdiçar uma grande penalidade, marcaram os golos dos portistas, face a um Marítimo que acabou com 10, por expulsão de Danny, aos 82.

Os detentores do título passam a contar 21 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, segundo, que recebe no domingo o Vitória de Setúbal, e quatro face ao Benfica, derrotado (1-3) na sexta-feira pelo Moreirense. O Marítimo é 12.º, com 10.