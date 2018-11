Actualidade

Pelo menos 14 pessoas morreram e 27 ficaram feridas, na noite de sábado, na sequência de um acidente rodoviário na província de Gansu, no noroeste da China, informaram as autoridades do país.

De acordo com as autoridades, um veículo pesado perdeu o controlo e colidiu contra uma fila de veículos numa praça de portagem na província de Gansu.

Na semana passada, 15 pessoas morreram depois de um autocarro ter caído ao rio Yangtzé, na cidade chinesa de Chongqing. O acidente foi provocado por uma discussão entre o motorista e uma passageira, segundo a polícia, que mais tarde divulgou imagens das câmaras de segurança.