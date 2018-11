Actualidade

O Chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, desloca-se na próxima semana a Pequim, onde será recebido pelo Presidente chinês Xi Jinping, anunciou o porta-voz do Governo.

Chui Sai On viaja no próximo sábado para a capital chinesa, onde vai participar num conjunto de atividades no âmbito da celebração de Hong Kong e Macau do 40.º aniversário da reforma e abertura nacional, nos dias 11 e 12, informou o gabinete em comunicado.

Adotada pelo líder então líder chinês Deng Xiaoping, em 1978, a política de Reforma e Abertura impulsionou o setor privado, que hoje contribui para mais de metade da receita tributária do país, 60% do Produto Interno Bruto ou 80% dos postos de trabalho nas cidades, segundo dados oficiais.