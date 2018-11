Actualidade

Uma conferência sobre "ativismo artístico na Grécia Antiga", da música e ativista Nadya Tolokonnikova, fundadora da banda 'punk' russa Pussy Riot, marca hoje a abertura da quinta edição do Fórum do Futuro, no Porto.

O "festival de pensamento" abre pelas 16:00, no Teatro Municipal Rivoli, com o artista de vídeo Ali Cherri, do Líbano, a mostrar "Water Blues", uma "reflexão sobre o poder que a lama exerce sobre nós, como material e metáfora", seguido de outro trabalho audiovisual, "Hidden Park", da chinesa Guan Xiao, uma reflexão sobre o corpo e a humanidade.

Depois das duas obras, segue-se a sessão com Tolokonnikova, num olhar sobre a Grécia antiga como casa de tradição filosófica académica, pela "escrita de Platão e Aristóteles", mas também "da tradição de uma filosofia prática".