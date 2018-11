Actualidade

Um grupo armado saqueou e incendiou na última noite uma aldeia remota do distrito de Macomia, no norte de Moçambique, sem provocar vítimas, disse à Lusa fonte das autoridades locais.

O grupo desconhecido entrou a disparar armas de fogo, deitou fogo a 45 casas, uma escola e uma mesquita e roubou animais e bens alimentares de barracas de comércio na aldeia Unidade, pertencente ao posto administrativo de Quiterajo, junto à costa, detalhou.

A aldeia fica nas imediações de outras povoações que têm sido alvo de ataques ao longo do último ano na zona litoral do nordeste da província de Cabo Delgado, no meio do mato e só acessíveis através de caminhos em terra batida.