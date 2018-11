Actualidade

Vital Fontes foi mordomo da casa real e do Palácio de Belém, ao longo de 60 anos, testemunhou a vida de reis e presidentes, e fez um livro com as suas memórias, em 1945, que regressa às livrarias.

Do "segredo da morte de D. Pedro V", a incidentes em jantares no Palácio da Ajuda, das visitas de Estado de Eduardo VII e Afonso XII, às aventuras de D. Luís, da instalação de D. Carlos em Belém, às férias na Gandarinha, somam-se os testemunhos de "Vital Fontes. Servidor de Reis e de Presidentes", livro há muito esgotado, retomado agora numa edição partilhada pelo Museu da Presidência da República e a Imprensa Nacional Casa da Moeda.

O funcionário que chegou ao Palácio da Ajuda como moço de sala, no reinado de D. Luís, e saiu de Belém como mordomo de Óscar Carmona, que viajou em comitivas e se manteve sempre "às ordens" de suas excelências, recorda "o último dia da monarquia" e a chegada de Teófilo Braga, após a implantação da República - "um sábio", que chegava de carro elétrico e preferia usar os transportes públicos.