Actualidade

O "não" à independência da Nova Caledónia está a ganhar no referendo hoje realizado, com 59,5%, quando estão contabilizados 70% dos boletins, indica a cadeia Nouvelle-Calédonie la 1ère.

Cerca de 175 mil eleitores do arquipélago francês situado no Pacífico, colonizado em 1853 e com importantes reservas de níquel, foram chamados a dizer se querem ou não que "a Nova Caledónia aceda à plena soberania e se torne independente".

As assembleias de voto abriram às 08:00 locais de domingo (21:00 de sábado em Lisboa) e permaneceram abertas durante dez horas.