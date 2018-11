Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu hoje o contributo das Forças Armadas para a paz e disse que não será tolerado o uso da instituição militar para "jogos de poder".

"Não toleraremos que se repita o uso das Forças Armadas ao serviço de interesses pessoais ou de grupo, de jogos de poder, enquanto soldados se batiam como hoje se batem todos os dias no centro de África, no norte, leste e sul da Europa, no Golfo da Guiné, pela pátria e pela humanidade", declarou.

O Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas discursava na cerimónia militar que assinala os cem anos do armistício da I Guerra Mundial, a 11 de novembro de 1918, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.