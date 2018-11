Actualidade

As forças de segurança do Egito abateram 19 presumíveis terroristas envolvidos no ataque da passada sexta-feira a um autocarro, que causou a morte de sete cristãos coptas, anunciou hoje o Ministério do Interior egípcio.

Na operação, as unidades egípcias mataram os atacantes num tiroteio, dois dias depois do movimento Estado Islâmico (EI) ter assumido a autoria da autoria do ataque ao veículo de transporte de cristãos copta, na província de Minia, no centro do Egito.

No ataque ao autocarro, além dos sete mortos entre os peregrinos cristãos ortodoxo copta, outras 19 ficaram feridas.