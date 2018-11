Actualidade

O ator madeirense Dinarte de Freitas vai voltar aos ecrãs norte-americanos a 6 de novembro, no episódio "iMprint" da série "The Gifted", do canal Fox, um regresso que o deixa "feliz" e abre as portas a mais participações na segunda temporada.

"Pedro", o personagem mutante interpretado pelo ator português, será capturado durante este episódio da série fantástica da Marvel, cujo enredo apresenta vários paralelos com a situação social e política que se vive nos Estados Unidos.

"O interessante no mundo da televisão é isso", disse à Lusa Dinarte de Freitas, que participou em três episódios da primeira temporada de "The Gifted", em 2017. "A série faz, de certa forma, o contraponto com a situação económica e social daquilo que se vive nos EUA", referiu, uma incorporação da atualidade que é possível porque os episódios são escritos e filmados com poucas semanas de antecedência.