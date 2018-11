Actualidade

O ator português Dinarte de Freitas considera que Atlanta, "a nova Hollywood" americana é "definitivamente melhor" que Los Angeles, justificando a sua ida para a capital da Geórgia à procura de mais papéis.

"Vivi em Los Angeles durante quatro anos e apercebi-me que toda a indústria se está a movimentar para Atlanta", explicou o ator madeirense, exemplificando com a deslocalização de grandes produções da Marvel, como "Ant-Man", "Spider-Man" e "Black Panther", que estão a ser rodadas em vários locais do sudeste norte-americano.

Embora a maioria dos castings seja agora feita de forma remota, com audições gravadas em vídeo pelos atores, a localização em Atlanta é importante devido aos incentivos fiscais que existem na área do entretenimento e o investimento maior dos estúdios na cidade, que é "definitivamente melhor" que Los Angeles para atores com o perfil de Dinarte de Freitas.