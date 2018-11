Actualidade

Os eleitores da Nova Caledónia rejeitaram hoje, por 56,4% dos votos, a independência do território ultramarino francês, situado na Oceania, num referendo que teve uma participação de 80%, segundo os dados definitivos oficialmente divulgados.

Cerca de 175 mil eleitores do arquipélago francês localizado no Pacífico, colonizado em 1853 e com importantes reservas de níquel, foram chamados a dizer se querem ou não que "a Nova Caledónia aceda à plena soberania e se torne independente".

O referendo decorreu sem incidentes de relevo, mas os separatistas ganharam terreno face aos resultados previstos pelas sondagens.