Síria

Um ataque do Estado Islâmico (EI) matou hoje no leste da Síria 12 membros das Forças Democráticas Sírias (FDS), força curdo-árabe apoiada pelos Estados Unidos que combate os 'jihadistas', revelou o Observatório Sírio dos Direitos do Homem (OSDH).

Um porta-voz das FDS, Mustefa Bali, confirmou à agência France-Presse o ataque, mas desmentiu a perda de vidas, particularmente na força curdo-árabe.

Segundo a OSDH, "um 'jihadista' do EI fez explodir a viatura que conduzia, perto de uma posição das FDS", na província de Deir Ezzor, no leste da Síria, não muito longe da fronteira iraquiana.