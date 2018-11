Actualidade

Os 14 projetos já aprovados, no âmbito dos incentivos à captação de filmagens em Portugal, preveem um investimento total de 23,7 milhões de euros no país, disse hoje à Lusa fonte oficial do Ministério da Cultura.

"Até agora - e incluindo os pedidos que deram entrada em 2017, com o anterior regime fiscal - foram já aprovados incentivos a 14 projetos, que incluem produções dos EUA, Índia, Brasil, Portugal ou Itália, e várias coproduções de Portugal e França, ou Portugal, Espanha e França", correspondendo a "um investimento total de 23,7 milhões de euros, em filmagens em Portugal".

Os números são avançados na véspera do Dia Mundial do Cinema e cerca de um mês após a publicação em Diário da República do regulamento do Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual, que enquadra a concessão destes incentivos.